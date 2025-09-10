В Европе задумались о приостановке финансирования Израиля

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля

Еврокомиссия (ЕК) задумалась о приостановке финансовой поддержки Израиля и хочет заморозить все платежи в его адрес. Об этом заявила глава европейской организации Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил, что Израиль полностью уничтожит Газу и палестинское радикальное движение исламистского толка ХАМАС, если не будут выполнены условия по достижению мира и освобождению заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал живущих в секторе Газа палестинцев избавиться от власти исламистского движения ХАМАС в анклаве.

Утром 7 октября 2023 года израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

На фоне кризиса цены на еду в секторе Газа выросли в 40 раз. Как сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), килограмм сахара в регионе подорожал до 100 долларов, а рис и мука — до 30 долларов. По словам генерального комиссара организации Филиппа Лаццарини, страдания в Газе — ответственность Израиля, который установил блокаду региона и не дает гуманитарной помощи поступать безопасно и в необходимом объеме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа самым жестоким геноцидом века. С конца августа Турция отказалась вести торговлю с Израилем и закрыла свои порты для израильских судов. Также она не позволяет контейнеровозам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в ее порты и не разрешает израильским самолетам входить в турецкое воздушное пространство.