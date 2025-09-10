Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

Министр обороны Кац: Израиль уничтожит Газу, если не будут выполнены условия

Израиль полностью уничтожит Газу и палестинское радикальное движение исламистского толка ХАМАС, если не будут выполнены условия по достижению мира и освобождению заложников. Об этом сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац, его цитирует РИА Новости.

«Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачи оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал живущих в секторе Газа палестинцев избавиться от ХАМАС.