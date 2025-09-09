Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 9 сентября 2025Мир

Нетаньяху призвал палестинцев избавиться от ХАМАС

Нетаньяху призвал жителей Газы избавиться от власти ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал живущих в секторе Газа палестинцев избавиться от власти исламистского движения ХАМАС в анклаве. Главу израильского правительства цитирует ТАСС.

«Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей», — сказал он, также призвав палестинцев принять мирное предложение президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки в секторе Газа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Шведский министр здравоохранения упала в обморок в прямом эфире

    В Москве открылась уникальная выставка искусства КНДР

    Российский футболист сравнялся по трансферной стоимости с Роналду

    Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

    Селена Гомес опубликовала фото топлес

    Трамп обвинил Россию в оттягивании урегулирования на Украине

    Востоковед объяснил удары Израиля по Катару

    Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер прокомментировал обвинения

    Названа главная статья расходов украинского бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости