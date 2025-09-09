Нетаньяху призвал палестинцев избавиться от ХАМАС

Нетаньяху призвал жителей Газы избавиться от власти ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал живущих в секторе Газа палестинцев избавиться от власти исламистского движения ХАМАС в анклаве. Главу израильского правительства цитирует ТАСС.

«Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей», — сказал он, также призвав палестинцев принять мирное предложение президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп призвал ХАМАС принять американские условия мирной сделки в секторе Газа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.