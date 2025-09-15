Отпущенный талибами российский энтограф назвал причину своего задержания в Афганистане

Этнограф Каверин назвал пачку открыток причиной своего задержания талибами

Боевики радикальной исламистской группировки «Талибан» задержали российского ученого-этнографа Святослава Каверина из-за открыток, которые он купил в местном магазине. Об этом сам исследователь рассказал «Газете.ру».

По его предположению, «триггером» для местных властей стала купленная на местном рынке пачка старых открыток, на которых был портрет полевого командира Ахмада Шах Масуда — главного врага «Талибана». Также Каверин рассказал, что исламисты давно готовили на россиянина досье, однако за пять прошлых визитов в Афганистан у талибов не хватало улик для ареста.

О возвращении Каверина в Россию стало известно 8 сентября. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «Талибан» освободил этнографа из-под стражи по обращению Москвы.

Каверин был задержан в городе Кундуз 19 июля. Официально ему вменяли попытку контрабанды украшений. Исследователь работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета. В 2023-2024 годах Каверин проводил этнолингвистические полевые исследования в Восточном Гиндукуше, по итогам которых составил глоссарии региональных языков, посвященные музыке, костюму, кухне и жилью.