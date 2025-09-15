Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 15 сентября 2025Мир

Отпущенный талибами российский энтограф назвал причину своего задержания в Афганистане

Этнограф Каверин назвал пачку открыток причиной своего задержания талибами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал SWAT SLAV

Боевики радикальной исламистской группировки «Талибан» задержали российского ученого-этнографа Святослава Каверина из-за открыток, которые он купил в местном магазине. Об этом сам исследователь рассказал «Газете.ру».

По его предположению, «триггером» для местных властей стала купленная на местном рынке пачка старых открыток, на которых был портрет полевого командира Ахмада Шах Масуда — главного врага «Талибана». Также Каверин рассказал, что исламисты давно готовили на россиянина досье, однако за пять прошлых визитов в Афганистан у талибов не хватало улик для ареста.

О возвращении Каверина в Россию стало известно 8 сентября. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «Талибан» освободил этнографа из-под стражи по обращению Москвы.

Каверин был задержан в городе Кундуз 19 июля. Официально ему вменяли попытку контрабанды украшений. Исследователь работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета. В 2023-2024 годах Каверин проводил этнолингвистические полевые исследования в Восточном Гиндукуше, по итогам которых составил глоссарии региональных языков, посвященные музыке, костюму, кухне и жилью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь в рядах ВСУ

    Оценены проблемы России в случае конфликта с НАТО на Балтике

    Российская тревел-блогерша раскрыла траты на поездку в Китай осенью

    В Германии назвали причину враждебности Мерца к России

    Украинские военные отравились своим же ядом

    Отпущенный талибами российский энтограф назвал причину своего задержания в Афганистане

    Раскрыты потери ВСУ за одну неделю

    Минпросвещения поспорило с СПЧ о нагрузке для школьников в России

    В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости