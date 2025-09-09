В МИД раскрыли детали освобождения российского этнографа из Афганистана

Захарова заявила, что этнограф Каверин был освобожден по обращению Москвы

Российский этнограф и антрополог Святослав Каверин, схваченный в Афганистане боевиками находящейся у власти радикальной исламистской группировки «Талибан», был освобожден из-под стражи по обращению Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан», — сказала она.

Ранее Каверин прокомментировал возвращение в Россию. «Вот я на свободе! (...) Ну что сказать? Видите какой я нарядный. Талибы считают, что человек в мятой одежде не должен ходить. Он должен быть опрятный», — сказал он.

О возвращении этнографа в Россию стало известно накануне. Путешественник выложил селфи в аэропорту Шереметьево.