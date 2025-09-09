Российский этнограф раскрыл подробности своего задержания в Афганистане

Освобожденный этнограф Святослав Каверин рассказал, что рад вернуться в Россию

Российский этнограф и антрополог Святослав Каверин, освобожденный из-под стражи в Афганистане, прокомментировал возвращение в Россию. Его слова приводит Baza.

Каверин подчеркнул, что рад вновь оказаться на родине. «Вот я на свободе! (...) Ну что сказать? Видите какой я нарядный. Талибы считают, что человек в мятой одежде не должен ходить. Он должен быть опрятный», — сказал он.

Этнограф также раскрыл подробности о своем задержании. По его словам, его остановили на въезде в Кундуз, затем был проведен обыск, после чего его отвезли в Кабул.

Каверин рассказал, что его обвинили в контрабанде и шпионаже. Он уточнил, что подозрения вызвали вопросы, которые он задавал сельским жителям. «Например, за кого они были 40 лет назад во время войны. Вопрос достаточно дежурный, с моей точки зрения, а с их точки зрения — это шпионаж», — отметил антрополог, добавив, что талибам не удалось доказать его причастность к шпионажу, поэтому он был признан невиновным.

Каверин также допустил возможность возвращения в Афганистан, но подчеркнул, что ему будут необходимы гарантии безопасности.

О возвращении этнографа в Россию стало известно накануне. Путешественник выложил селфи в аэропорту Шереметьево.