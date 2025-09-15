Силовые структуры
11:27, 15 сентября 2025Силовые структуры

Пачки денег в ходе обыска у выводивших из России миллиарды рублей попали на видео

СК показал видео с ОПГ, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей и спонсировала ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В ходе обысков у участников организованной преступной группы (ОПГ), которая вывела из России 2,5 миллиарда рублей и финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ), изъята крупная сумма наличности. В Следственном комитете (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах сотрудники СК изымают наличность и пересчитывают ее, задержаны подозреваемые.

Вывод средств из России организовали владелец международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, и руководитель микрокредитной организации. По данным следствия, с 2022-го по 2024 год они выводили за границу доходы микрокредитной компании, чьи филиалы работали в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Ими было совершено 500 банковских переводов на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей.

Часть средств шла на поддержку ВСУ и покупку транспорта, который использовался для террористической деятельности на территории России.

