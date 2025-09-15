Владелец международного холдинга вывел из России 2,5 миллиарда рублей

Обезврежена спонсировавшая ВСУ группировка, операция ФСБ попала на видео

В России пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая вывела за границу 2,5 миллиарда рублей и финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Группировку разоблачили следователи СК и сотрудники управления «К» ФСБ России. Задержаны пять человек, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. Шестой участник ОПГ объявлен в международный розыск. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах сотрудники СК изымают наличность.

Вывод средств из России организовали владелец международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, и руководитель микрокредитной организации. По данным следствия, с 2022-го по 2024 год они выводили за границу доходы микрокредитной компании, чьи филиалы работали в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Ими было совершено 500 банковских переводов на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей.

Часть средств шла на поддержку ВСУ и покупку транспорта, который использовался для террористической деятельности на территории России.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии полицейские задержали ОПГ из шести россиян, заработавшую 80 миллионов рублей на афере с фейковыми банковскими документами.