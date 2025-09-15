Культура
Пугачева вспомнила о предательстве бывшего мужа

Алла Пугачева рассказала о предательстве бывшего мужа Александра Стефановича
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева вспомнила о предательстве бывшего мужа, кинорежиссера Александра Стефановича. На ее слова в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) обратило внимание издание Super.ru.

Исполнительница отметила, что их со Стефановичем брак носил «благотворительный характер» — Пугачева вышла замуж за начинающего режиссера, чтобы помочь ему получить прописку в Москве, а через три года пара развелась.

Перед разводом, по словам певицы, Стефанович успел обналичить все средства с их общих семейных счетов, которые в основном обеспечивала сама артистка. Несмотря на поступки экс-супруга, исполнительница простила режиссера перед тем, как его не стало. «Я потом встретила его в коридоре. Он такой: "Пугачевочка, прости меня. Ну ты же понимаешь". Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила», — сказала она.

Ранее сообщалось, что популярная российская певица была приятно удивлена тем, что ее творчество одобряет Алла Пугачева.

