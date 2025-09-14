Популярная певица отреагировала на похвалу Пугачевой

Миа Бойка отреагировала на похвалу Пугачевой фразой «на двух стульях не усидишь»

Популярная российская певица Миа Бойка была приятно удивлена тем, что ее творчество одобряет Алла Пугачева. Своей реакцией на похвалу народной артистки СССР она поделилась с «Московским комсомольцем».

О потенциале Мии Бойко Примадонна высказалась в ходе интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Имя Мии прозвучало в ряду молодых исполнителей, которые, по признанию Пугачевой, ей нравятся. Бойко она назвала «хваткой девушкой, которое свое схватит».

По словам Бойко, такая похвала от заслуженной исполнительницы была для нее неожиданностью и даже шокировала ее. Фрагмент интервью со своим упоминанием Бойко прислали в соцсетях — в тот момент она была на съемках клипа в Саратовской области. «Я их открыла и услышала, что Пугачева говорит обо мне. Конечно, это было удивительно, что Алла Борисовна выделила меня, потому как у нас на сцене очень много талантливых артисток», — отреагировала девушка.

Кроме того, Пугачева отметила, что Бойко пока не определилась, в каком жанре желает работать. Молодая артистка с этим согласилась. «На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения. Думаю, это в силу моего молодого возраста и темперамента», — объяснила она.

Ранее Миа Бойка была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Решение было принято в связи с участием Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, а также «незаконной коммерческой деятельностью» на его территории.