23:13, 14 сентября 2025

Миа Бойка отреагировала на похвалу Пугачевой фразой «на двух стульях не усидишь»
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Популярная российская певица Миа Бойка была приятно удивлена тем, что ее творчество одобряет Алла Пугачева. Своей реакцией на похвалу народной артистки СССР она поделилась с «Московским комсомольцем».

О потенциале Мии Бойко Примадонна высказалась в ходе интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Имя Мии прозвучало в ряду молодых исполнителей, которые, по признанию Пугачевой, ей нравятся. Бойко она назвала «хваткой девушкой, которое свое схватит».

По словам Бойко, такая похвала от заслуженной исполнительницы была для нее неожиданностью и даже шокировала ее. Фрагмент интервью со своим упоминанием Бойко прислали в соцсетях — в тот момент она была на съемках клипа в Саратовской области. «Я их открыла и услышала, что Пугачева говорит обо мне. Конечно, это было удивительно, что Алла Борисовна выделила меня, потому как у нас на сцене очень много талантливых артисток», — отреагировала девушка.

Кроме того, Пугачева отметила, что Бойко пока не определилась, в каком жанре желает работать. Молодая артистка с этим согласилась. «На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения. Думаю, это в силу моего молодого возраста и темперамента», — объяснила она.

Ранее Миа Бойка была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Решение было принято в связи с участием Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, а также «незаконной коммерческой деятельностью» на его территории.

