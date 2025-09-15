Россиян предупредили о помехах на телеэкранах и объяснили причину

С 27 сентября на телеэкранах в России могут появиться помехи, причиной которых станет интерференция. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — предупредили в РТРС.

Уточняется, что период интерференции продлится до 20 октября. При этом в каждом регионе он составит не более двух недель.

