Россиян предупредили о помехах на телеэкранах и объяснили причину

С 27 сентября на телеэкранах в России могут появиться помехи из-за интерференции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

С 27 сентября на телеэкранах в России могут появиться помехи, причиной которых станет интерференция. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — предупредили в РТРС.

Уточняется, что период интерференции продлится до 20 октября. При этом в каждом регионе он составит не более двух недель.

Ранее сообщалось, что с каждым годом увеличивается количество информации в медиа, а значит и фейков. С другой стороны, повышается и уровень медиаграмотности населения.

