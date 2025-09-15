Путешествия
Россияне массово устремились в южный город России после открытия аэропорта

«Известия»: Спрос на отели Краснодара вырос в три раза после открытия аэропорта
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Россияне массово устремились в Краснодар после открытия аэропорта. За это время спрос на отели в городе вырос в три раза, сообщили «Известиям» в сервисе бронирования гостиниц «Островок».

В компании считают, что начало работы воздушной гавани привлечет в Краснодарский край и Крым туристов в бархатный сезон. Кроме того, по информации сервиса, Краснодар входит в десятку самых популярных направлений для путешествий осенью. Среди регионов он занимает третье место после Сочи и Сириуса. Южный город также оказался популярнее Геленджика, Анапы, Новороссийска и Красной Поляны.

«Запуск аэропорта кардинально меняет логистическую карту южного региона. Он станет удобной альтернативой загруженным аэропортам Сочи, Геленджика и Минеральных Вод. <...> Кроме того, открытие аэропорта добавит возможности для выездного туризма — уже планируются рейсы из Краснодара в Стамбул, Анталью, Ереван», — подчеркнула управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

11 сентября аэропорт Краснодара открылся впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года. Рейсы будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00.

