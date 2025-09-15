Россиянин проглотил пятисантиметровую иглу из налитой женой рюмки алкоголя

В Нижнем Тагиле мужчина проглотил пятисантиметровую иглу из рюмки с алкоголем

В Нижнем Тагиле мужчина проглотил пятисантиметровую иглу из рюмки алкоголя, которую налила ему супруга. Об этом сообщил информационный центр Свердловской области на своем сайте.

«Житель Нижнего Тагила по неосторожности выпил содержимое рюмки со спиртным, даже не предполагая, что жена положила туда для дезинфекции иглу. Бригада скорой помощи оперативно доставила мужчину в Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что игла в любой момент могла начать движение по пищеварительному тракту и создать угрозу для жизни мужчины. Иглу из организма мужчины достали без хирургического вмешательства — с помощью специальных щипцов. Врачи избежали повреждения пищевода, в тот же день пострадавшего выписали домой.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области несколько лет прожила с иглой во рту. Длина иглы составила около двух сантиметров — она застряла в десне россиянки.