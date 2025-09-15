Силовые структуры
Россиянка призвала дух Сталина и попала на видео

Гадалка выманила у тюменки 500 тысяч, чтобы дух Сталина вернул ей экс-супруга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Гадалка обратилась к духу Иосифа Сталина во время обряда по возвращению бывшего супруга жительнице Тюмени. Видео с женщиной, подозреваемой в мошенничестве, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах гадалка якобы призывает дух Сталина над нарисованным кругом, помахивая палочкой.

Известно, что предполагаемая аферистка на почте познакомилась с тюменкой, которая хотела вернуть бывшего мужа. Воспользовавшись ситуацией, она пообещала провести магический обряд, за который взяла 500 тысяч рублей. Когда мужчина не вернулся к жертве обмана, она поняла, что надо идти в полицию. В отношении гадалки возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 42-летняя местная жительница лишилась более четырех миллионов рублей, испугавшись семейного проклятия.

