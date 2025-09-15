Российской экономике спрогнозировали замедление роста по одной причине

«Известия»: Высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП России на 1,5 п.п.

По итогам 2025 года темпы роста российской экономики могут замедлиться на 1,5 процентного пункта (п.п.) из-за высокой ключевой ставки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Эксперты назвали высокую ключевую ставку Центробанка (ЦБ) главной причиной наблюдаемого в настоящее время замедления темпов экономического роста. Подавляющую часть первой половины 2025-го она держалась на рекордном уровне в 21 процент годовых, что привело к снижению производственной и деловой активности в стране.

Ключевыми последствиями жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) стали ограничение инвестиций и охлаждение кредитования, поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Одни эти факторы, подчеркивает эксперт, «съедают» порядка 0,7-1,6 п.п. от экономического роста. В случае сохранения жесткой ДКП во второй половине года, добавляет экономист Андрей Бархота, по итогам 12 месяцев темпы увеличения ВВП РФ могут замедлиться до 2 п.п.

К другим причинам замедления экономического роста аналитики отнесли спад инвестиций, снижение производства и волатильность рубля. Кроме того, на динамику оказывают все большее влияние масштабные западные санкции против ключевых секторов ВВП РФ. В сложившихся условиях ожидать сохранения темпов роста экономики России на уровнях 2023-2024 годов не приходится, сходятся во мнении эксперты.

По итогам 2024 года национальный ВВП, по оценке Росстата, увеличился на 4,3 процента. Во втором квартале 2025-го прирост, по данным ЦБ, составил 1,4 процента. Бывший глава Минфина РФ Михаил Задорнов назвал подобную тенденцию естественной. После сильного перегрева, отметил он, должен был неизбежно последовать заметное охлаждение. Выезжать на гособоронзаказе и сопряженных с оборонной промышленностью отраслей продолжительное время не получится, констатировал экс-министр финансов.