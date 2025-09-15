Мир
22:37, 15 сентября 2025Мир

Рубио воздержался от критики в адрес России после инцидента с дронами

Александра Синицына
Фото: Nathan Howard / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио воздержался от прямой критики в адрес России в связи с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) недалеко от границы Польши. В интервью телеканалу Fox News он указал на то, что Киев тоже пытается атаковать российскую территорию.

«Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга. Украина тоже наносит удары по РФ», — подчеркнул Рубио.

По его словам, затяжной характер конфликта на Украине указывает на необходимость его скорейшего прекращения. Рубио добавил, что никто в мире не сделал больше для завершения конфликта, чем президент США Дональд Трамп, однако сторонам необходимо самостоятельно прийти к согласию.

Ранее Трамп заявил, что не собирается никого защищать в инциденте с БПЛА в Польше. При этом он допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке.

    Все новости