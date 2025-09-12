Трамп высказался о защите Польши

Трамп заявил, что не собирается никого защищать в ситуации с БПЛА в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается никого защищать в ситуации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Он рассказал об этом в интервью Fox News.

«Я не собираюсь никого защищать. Польша их сбила», — сказал он. Однако глава Белого дома отметил, что в любом случае не стоило дронам находиться вблизи Польши.

В ночь на 10 сентября Польша заявила о нарушении воздушного пространства республики. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские военные зафиксировали 19 дронов. Туск заявил, что дроны были якобы российские.

Ранее Трамп допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен продолжающимся конфликтом на Украине.