19:59, 15 сентября 2025Спорт

Сбежавшего с Украины футболиста приняли в российский клуб

Бывший футболист «Шахтера» Распутько присоединился к российскому клубу «Чайка»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Распутько (слева)

Александр Распутько (слева). Фото: Adam Starszynski / Globallookpress.com

Бывшего футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько приняли в российский клуб «Чайка». Об этом сообщает ТАСС.

В «Чайке» заявили, что полузащитник присоединился к команде и уже тренируется в общей группе. Они отметили, что участие Распутько в матче десятого тура Первой лиги против «Черноморца» определит главный тренер.

Встреча «Чайки» с «Черноморцем» пройдет в Новороссийске в понедельник, 15 сентября. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста. Позднее он получил российское гражданство.

