УП: Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за поражений ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Об этом сообщила «Украинская Правда» («УП»).

Отмечается, что обоих офицеров сняли с должностей две недели назад. По данным издания, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

Так, 17-й корпус стоит в Запорожской области, где ВСУ, в частности, потеряли деревню Каменское и позиции в селе Плавни. В свою очередь, 20-й корпус отвечал за оборону границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, где российские войска также продвигаются вперед.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».