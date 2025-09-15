Мир
22:40, 15 сентября 2025

Участники саммита в Дохе решили добиться заморозки членства Израиля в ООН


Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Страны-участники саммита в Дохе (столица Катара) договорились добиться заморозки членства Израиля в Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в совместном документе, его цитирует РИА Новости.

«Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций», — говорится в документе.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

