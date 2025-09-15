Украинцев после встречи с ТЦК отправляют в «один конец»

РИА Новости: ВСУ отправляют в один конец мобилизованных ТЦК украинцев в ДНР

Украинцев, мобилизованных сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), отправляют в «один конец» на красноармейском направлении. Об этом сообщил офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати», передает РИА Новости.

«Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определенную задачу», — рассказал он.

Боец уточнил, что подготовка таких групп занимает три недели, после чего их отправляют в «один конец», рассчитывая, что кто-то из солдат выживет и выполнит боевую задачу. Однако, по его словам, военные теряются, когда дела идут не по плану, а некоторые, которые «немножко умнее», сдаются в плен.

«Результат у них не вышел тот, которого ожидали. Положили на ровном месте какое-то количество людей», — отметил «Сенсенати».

Ранее стало известно, что мобилизованных украинских солдат, у которых есть серьезные заболевания, направляют в «роты смерти», цель которых — отвлекать на себя внимание во время штурмов. О распространившейся практике часто сообщают и пленные украинские военные.