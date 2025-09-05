Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:16, 5 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о созданной в ВСУ «роте смерти»

Командиры ВСУ отправляют мобилизованных украинцев с заболеваниями в роты смерти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Мобилизованных украинских солдат с серьезными заболеваниями в 425-м отдельном штурмовом полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Как утверждается в публикации, по прибытии в 425-й ОШП командир оценивает новобранцев и, «если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в "роту смерти"». Их задача — отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

В случае, когда «отправлять на убой некого», командование бригады запрашивает «смертников» из смежного подразделения. О подобной практике в том числе часто сообщают и пленные украинские военные.

Ранее в силовых структурах рассказали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    Стало известно о созданной в ВСУ «роте смерти»

    Пентагон захотел сместить приоритет со «сдерживания» России

    В России наладили потоковое производство двигателей для дронов

    Бельгия решила не передавать замороженные активы России в помощь Украине

    Новые ограничения для российских дачников объяснили

    Роналду оттолкнул попытавшегося сфотографироваться с ним фаната в Ереване

    Политолог высказался о возможности Зеленского приехать в Москву

    Европу обвинили в обмане Украины

    Сийярто резко ответил Зеленскому по поводу вступления Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости