Командиры ВСУ отправляют мобилизованных украинцев с заболеваниями в роты смерти

Мобилизованных украинских солдат с серьезными заболеваниями в 425-м отдельном штурмовом полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Как утверждается в публикации, по прибытии в 425-й ОШП командир оценивает новобранцев и, «если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в "роту смерти"». Их задача — отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

В случае, когда «отправлять на убой некого», командование бригады запрашивает «смертников» из смежного подразделения. О подобной практике в том числе часто сообщают и пленные украинские военные.

Ранее в силовых структурах рассказали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области.