В Госдуме оценили вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Нилов: Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Его слова приводит ТАСС.

Нилов оценил вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю и подчеркнул, что рынок труда в России сам постепенно перейдет к этой модели. Однако эта мера подойдет не для всех профессий.

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — отметил депутат.

Ранее в четырехдневной рабочей неделе увидели вред для экономики. Изменение трудового графика чревато падением зарплат, заявил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС экономист Александр Щербаков.