В МВД перечислили тревожные признаки влияния мошенников на детей

МВД: Появление новых слов в лексиконе детей может говорить о влиянии аферистов

Если у ребенка внезапно появились чужие банковские карты, новые дорогие вещи и техника, то это может говорить о том, что чадо находится под влиянием мошенников. Наиболее тревожные признаки, к которым следует присмотреться, приводит издание ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Также родителям рекомендуют понаблюдать за речью ребенка, особенно, если у несовершеннолетнего начали проскакивать высказывания, оправдывающие чью-то преступную деятельность.

Свидетельствовать о наличии мошенничества в жизни детей может частое и скрытное проведение времени в интернете, появление специфической лексики, отметили в ведомстве. К примеру, стоит обратить внимание на слова «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка».

Помимо прочего, важным маркером могут служить специфические предметы: маленькие зип-пакеты, изолента, магниты, множество sim-карт, чужие банковские карты и реквизиты.

Ранее россиянам рассказали о важных правилах защиты детей от кибермошенников. По словам начальника отдела информбезопасности банка Хлынов Андрея Попова, важно объяснить ребенку, что нельзя доверять незнакомцам в интернете и не бояться обращаться к родителям, если пишут анонимы с сомнительными предложениями.