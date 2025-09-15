Россия
07:13, 15 сентября 2025

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва в пятиэтажке

В Ангарске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Ангарске Иркутской области после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава Ангарского округа Сергей Петров в Telegram-канале.

«В настоящее время проводится обследование конструкций подъезда. По завершению экспертизы, когда специалисты исключат возможность обрушения конструкций, начнутся аварийно-спасательные работы, включая поиск жильца пострадавшей квартиры», — сообщил Петров.

По его данным, в квартире на 12-м этаже, где произошел взрыв, находился человек с особенностями развития. Травмы также получили два человека, которые находились в квартире, расположенной над эпицентром взрыва. Врачи госпитализировали 40-летнего мужчину с переломом позвоночника и 12-летнюю девочку с ушибами мягких тканей лица и сотрясением головного мозга.

Жителей подъезда уже эвакуировали — их разместили в пункте временного размещения на базе школы. С пострадавшими работает психолог, сообщил Петров, добавив, что он держит ситуацию на личном контроле.

Взрыв газа в Ангарске произошел в ночь на понедельник, 15 сентября. Три человека пострадали. Впоследствии сообщалось, что спасатели достали из-под завалов тело 56-летнего мужчины.

