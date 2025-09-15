В США сообщили об уведомлении Израилем Трампа перед ударом по Катару

Axios: Нетаньяху заранее сообщил Трампу об ударах по Катару

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что премьер проинформировал Соединенные Штаты на довольно позднем этапе, однако было достаточно времени, чтобы отменить атаку.

Ранее Нетаньяху странно прокомментировал недавние удары по Катару, дав понять, что лидеры палестинского движения ХАМАС все еще живы. Газета The Times of Israel отметила, что заявление Нетаньяху прозвучало на фоне растущих сомнений в результатах ударов по Дохе.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.