Нетаньяху странно прокомментировал удары Израиля по Катару

Нетаньяху дал понять, что лидеры ХАМАС в Катаре живы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху странно прокомментировал недавние удары по Катару, дав понять, что лидеры палестинского движения ХАМАС все еще живы. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну. Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к прекращению войны», — сказал он.

Нетаньяху написал о лидерах ХАМАС в настоящем времени, намекнув, что они еще живы, но не сказав об этом прямо. Газета The Times of Israel отметила, что заявление Нетаньяху прозвучало на фоне растущих сомнений в результатах ударов по Дохе.

Ранее ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе. «Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», — сообщили представители движения.