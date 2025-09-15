Власти США отреагировали на желание некоторых стран признать Палестину

Госсекретарь Рубио: Желание признать Палестину мешает урегулированию конфликта

Желание некоторых стран признать независимую Палестину мешает урегулированию конфликта между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует РИА Новости.

«Единственное воздействие, которое они оказывают, это поощряет ХАМАС (...) Вообще, это усложнило, это стало препятствием к [достижению] мира», — сказал он на совместной конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

12 сентября Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины и назвал директивный орган международной организации политическим цирком.