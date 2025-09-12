Мир
20:02, 12 сентября 2025Мир

Израиль отверг резолюцию ГА ООН о двухгосударственном решении для Палестины

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: John Angelillo / Reuters

Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о двухгосударственном решении для Палестины и назвал директивный орган международной организации «политическим цирком». Об этом сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в социальной сети X.

«В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея представляет собой политический цирк, оторванный от реальности: в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией», — говорится в публикации.

По словам Марморштейна, указанная резолюция не способствует мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Представитель МИД Израиля назвал решение ГА ООН «позорным» и поблагодарил все страны, которые не поддержали его.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в страну из-за заявлений французского лидера о том, что он намерен официально признать Палестину в сентябре.

