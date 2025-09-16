Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:38, 16 сентября 2025Ценности

Алена Водонаева показала фото в откровенной позе

Ведущая Алена Водонаева в голубом купальнике снялась в откровенной позе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал VODA

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость показала фото, сделанные в Калифорнии во время поездки в США. Она предстала перед камерой, сидя на стуле у бассейна в слитном купальнике голубого цвета с растительным принтом. Также предмет гардероба был оформлен П-образным декольте, поясом и глубокими вырезами для ног.

В свою очередь, на нескольких фото экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала с широко разведенными в стороны ногами.

В августе Алена Водонаева с обнаженной грудью снялась у окна в Нью-Йорке.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости