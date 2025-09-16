Ценности
Бейонсе снялась в платье с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе снялась в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе для благотворительного гала-концерта супруга, американского рэпера Jay Z (настоящее имя — Шон Картер). Соответствующие снимки опубликованы в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в коричневом платье длины миди и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру.

Поверх платья знаменитость надела шерстяное пальто в тон образу. Внешний вид звезды завершила укладка с крупными локонами и макияж.

В июле Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага. Исполнительница предстала на размещенных кадрах в сапогах, перчатках и боди, украшенном бахромой и стразами. При этом последнее изделие выполнено в цветах российского флага — белом, синем и красном.

