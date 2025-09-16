Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 16 сентября 2025Из жизни

Британцам предрекли нашествие бессмертных клопов

Daily Star: Великобритании предрекли нашествие клопов, которых не берут яды
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Эксперты по уничтожению паразитов в Великобритании предрекли нашествие на страну практически бессмертных постельных клопов, которых не берут инсектициды. Об этом пишет Daily Star.

Новое поколение постельных клопов, по словам специалистов, будет сверхсильным, и их почти невозможно уничтожить традиционными химикатами. «Мы обнаружили, что постельные клопы становятся устойчивыми к профессиональным инсектицидам», — заявил представитель компании по борьбе с вредителями Джеймс Роудс.

Он пояснил, что из предыдущих поколений клопов выживали самые устойчивые к ядам особи, и теперь они дали еще более стойкое потомство. «Это постепенный процесс, но как только формируется устойчивость, химикаты просто перестают действовать», — сказал Роудс.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Как пишет Daily Star, угрозу для жителей британских островов также представляют муравьи вида Tapinoma magnum. Ранее они обитали только на юге Европы и Африке, однако в последнее время все чаще появляются в центральных и северных частях ЕС. Эти муравьи роют ходы под землей, разрушают покрытия дорог, а иногда прогрызают провода, из-за чего в населенных пунктах случаются перебои с электричеством.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года жители США могут столкнуться с аномально большим количеством тарантулов. Особенно много членистоногих появится в юго-западных и западных штатах страны.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Положение ВСУ в Купянске оценили

    Британцам предрекли нашествие бессмертных клопов

    Сексолог назвала подталкивающие мужчин причины стать куколдами

    Протестующие установили палатки у резиденции Нетаньяху

    Глава Социального фонда рассказал о росте пенсий в 2026 году

    Опровергнут миф о вреде лишнего веса

    В Греции конфисковали тысячи контейнеров с китайскими товарами

    Сидни Суини в откровенном купальнике спрыгнула со скалы

    Осужденного в России наемника уличили в вербовке латиноамериканцев в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости