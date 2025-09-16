Британцам предрекли нашествие бессмертных клопов

Daily Star: Великобритании предрекли нашествие клопов, которых не берут яды

Эксперты по уничтожению паразитов в Великобритании предрекли нашествие на страну практически бессмертных постельных клопов, которых не берут инсектициды. Об этом пишет Daily Star.

Новое поколение постельных клопов, по словам специалистов, будет сверхсильным, и их почти невозможно уничтожить традиционными химикатами. «Мы обнаружили, что постельные клопы становятся устойчивыми к профессиональным инсектицидам», — заявил представитель компании по борьбе с вредителями Джеймс Роудс.

Он пояснил, что из предыдущих поколений клопов выживали самые устойчивые к ядам особи, и теперь они дали еще более стойкое потомство. «Это постепенный процесс, но как только формируется устойчивость, химикаты просто перестают действовать», — сказал Роудс.

Как пишет Daily Star, угрозу для жителей британских островов также представляют муравьи вида Tapinoma magnum. Ранее они обитали только на юге Европы и Африке, однако в последнее время все чаще появляются в центральных и северных частях ЕС. Эти муравьи роют ходы под землей, разрушают покрытия дорог, а иногда прогрызают провода, из-за чего в населенных пунктах случаются перебои с электричеством.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года жители США могут столкнуться с аномально большим количеством тарантулов. Особенно много членистоногих появится в юго-западных и западных штатах страны.