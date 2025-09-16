Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:50, 16 сентября 2025Экономика

Глава Социального фонда рассказал о росте пенсий в 2026 году

Глава Соцфонда Чирков: В 2026 году пенсию увеличат 1 февраля и 1 апреля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа. Об этом рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков в беседе с РИА Новости.

В частности, по его словам, с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России.

Чирков подчеркнул, что вторая индексация коснется только страховых пенсий. Он уточнил, что доходы Соцфонда же будут формироваться из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат в России.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин назвал россиянам условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей. По его словам, рассчитывать на такую сумму гражданин может при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже в 53 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Положение ВСУ в Купянске оценили

    Британцам предрекли нашествие бессмертных клопов

    Сексолог назвала подталкивающие мужчин причины стать куколдами

    Протестующие установили палатки у резиденции Нетаньяху

    Глава Социального фонда рассказал о росте пенсий в 2026 году

    Опровергнут миф о вреде лишнего веса

    В Греции конфисковали тысячи контейнеров с китайскими товарами

    Сидни Суини в откровенном купальнике спрыгнула со скалы

    Осужденного в России наемника уличили в вербовке латиноамериканцев в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости