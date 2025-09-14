Россия
04:29, 14 сентября 2025Россия

Россиянам назвали условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей

Депутат Никитин: Пенсию в 100 тыс. рублей можно получить при зарплате 230 тысяч
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с РИА Новости назвал россиянам условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей. По его словам, рассчитывать на такую сумму гражданин может при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже в 53 года.

Парламентарий уточнил, что для такой пенсии нужно накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, всего за год можно заработать десять при указанной зарплате.

Таким образом, человек должен отработать 43 года до выхода на пенсию и десять лет после, когда добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы умножаются на 2,32.

Никитин добавил, что высокие пенсии получают отдельные категории россиян. Например, военнослужащие с выслугой порядка 35 лет могут получить до 85 процентов от оклада по должности, по званию и надбавки за выслугу лет. Так, если военный получал 120 тысяч рублей в месяц, например, столько получают летчики-испытатели, космонавты, контрактники, он может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч и выше.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получение пенсии. Она отметила, что декретный отпуск может даже увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.

