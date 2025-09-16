Силовые структуры
20:11, 16 сентября 2025

Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Москве осудили главу преступной организации, вымогавшей взятки у пилотов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Фигурант признан виновным по статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 290 («Получение взятки») УК РФ. По данным ведомства, участники преступного сообщества по разработанной ими схеме в период с июня 2021 года по сентябрь 2022-го получали взятки, в том числе вымогали у пилотов одной из российских авиакомпаний деньги.

Суд приговорил главаря группы к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 45 миллионов рублей. Также судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму около 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что наркотики на миллиард рублей нашли у контрабандистов в российском регионе.

    Все новости