Сообщение от незнакомки помогло мужчине узнать хранимую 40 лет тайну

Пользователь Reddit с ником manchvegasnomore поделился историей о том, как он получил от незнакомки сообщение, которое помогло ему узнать тайну, скрываемую от него много лет. Мужчина добавил, что намерен встретиться с той, кто раскрыла ему правду.

«Только что выяснилось, что у меня есть дочь, о которой я не знал. Мне 56 лет, у меня трое детей (сейчас уже, кажется, четверо)», — написал автор поста. Он рассказал, что получил сообщение от 40-летней незнакомки, которая заявила, что является его биологической дочерью. Об этом женщина узнала благодаря сайту Ancestry.com, который помогает найти родственников с помощью ДНК-теста.

Мужчина уточнил, что дочь родила его бывшая возлюбленная, с которой он встречался, когда ему было 16 лет. При этом ей на тот момент было 26 лет. По словам рассказчика, их связь длилась недолго, после чего они больше никогда не общались.

Герой истории сообщил об открытии жене, и сначала она пришла в шок, после чего обрадовалась, что у нее есть падчерица. Мужчина добавил, что планирует в скором времени встретиться с дочерью. «Грустно, что у меня есть ребенок, для которого я не был отцом», — посетовал он.

