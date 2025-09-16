Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение от незнакомки помогло мужчине узнать хранимую 40 лет тайну

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Пользователь Reddit с ником manchvegasnomore поделился историей о том, как он получил от незнакомки сообщение, которое помогло ему узнать тайну, скрываемую от него много лет. Мужчина добавил, что намерен встретиться с той, кто раскрыла ему правду.

«Только что выяснилось, что у меня есть дочь, о которой я не знал. Мне 56 лет, у меня трое детей (сейчас уже, кажется, четверо)», — написал автор поста. Он рассказал, что получил сообщение от 40-летней незнакомки, которая заявила, что является его биологической дочерью. Об этом женщина узнала благодаря сайту Ancestry.com, который помогает найти родственников с помощью ДНК-теста.

Мужчина уточнил, что дочь родила его бывшая возлюбленная, с которой он встречался, когда ему было 16 лет. При этом ей на тот момент было 26 лет. По словам рассказчика, их связь длилась недолго, после чего они больше никогда не общались.

Герой истории сообщил об открытии жене, и сначала она пришла в шок, после чего обрадовалась, что у нее есть падчерица. Мужчина добавил, что планирует в скором времени встретиться с дочерью. «Грустно, что у меня есть ребенок, для которого я не был отцом», — посетовал он.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как технические проблемы едва не разрушили его семью. По словам мужчины, это произошло, когда он поехал в спортивный зал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Сидни Суини в откровенном купальнике спрыгнула со скалы

    Осужденного в России наемника уличили в вербовке латиноамериканцев в ВСУ

    Эксгибиционист объяснил тягу к обнажению на публике

    Сообщение от незнакомки помогло мужчине узнать хранимую 40 лет тайну

    Языковый омбудсмен Украины призналась в использовании ее дочерью русского языка

    В Подмосковье появились платные парковки в жилых зонах

    В Британии возмутились отправкой индийских войск на учения с Россией

    Россиянин побывал на европейском курорте и описал его фразой «русские — в почете»

    В Британии оценили число погибших на СВО наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости