Названы неочевидные признаки рака желудка

Онколог Бамматов: Длительные температура и кашель могут говорить о раке желудка

Некоторые признаки рака желудка могут быть неочевидными, предупредил врач-онколог Басир Бамматов. Их он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Бамматова, если у человека долго сохраняется температура около 37-37,5 градуса без видимой причины, наблюдаются повышенное слюноотделение или измененное восприятие вкусов, ему необходимо обратиться к врачу. «Возможно, речь идет именно о раке желудка. К нетипичным симптомам относятся и длительная охриплость или кашель, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы», — добавил онколог.

Врач обратил внимание на то, что некоторые первые признаки рака желудка могут показаться проявлениями гастрита или усталости. Человек может жаловаться на снижение или потерю аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошноту, отметил Бамматов. На более поздних стадиях рак желудка может выдать себя болью в верхней части живота, чередованием запоров и диареи, рвотой с примесью крови или черным стулом, заключил он.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом онкологических заболеваний. По его словам, избыточное потоотделение может быть связано с такими видами рака, как лимфома или лейкемия.