Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:34, 16 сентября 2025Забота о себе

Названы неочевидные признаки рака желудка

Онколог Бамматов: Длительные температура и кашель могут говорить о раке желудка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые признаки рака желудка могут быть неочевидными, предупредил врач-онколог Басир Бамматов. Их он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Бамматова, если у человека долго сохраняется температура около 37-37,5 градуса без видимой причины, наблюдаются повышенное слюноотделение или измененное восприятие вкусов, ему необходимо обратиться к врачу. «Возможно, речь идет именно о раке желудка. К нетипичным симптомам относятся и длительная охриплость или кашель, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы», — добавил онколог.

Врач обратил внимание на то, что некоторые первые признаки рака желудка могут показаться проявлениями гастрита или усталости. Человек может жаловаться на снижение или потерю аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошноту, отметил Бамматов. На более поздних стадиях рак желудка может выдать себя болью в верхней части живота, чередованием запоров и диареи, рвотой с примесью крови или черным стулом, заключил он.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом онкологических заболеваний. По его словам, избыточное потоотделение может быть связано с такими видами рака, как лимфома или лейкемия.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    Россиян предупредили о резкой перемене погоды

    Стало известно об угрозе сокращения добычи нефти в России

    Россиян предупредили о наказаниях за нарушения при сдаче квартиры

    Объявившую себя жертвой мошенников россиянку обвинили в мошенничестве

    Россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В России появился проект по работе с подсознанием

    В Госдуме объяснили желание украинцев говорить на русском языке

    Подтверждена безопасность популярного метода коррекции зрения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости