Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в Газе

Kan: Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа. Об этом сообщает Kan.

«Мы начали интенсивную операцию в городе Газа», — сказал политик.

Нетаньяху добавил, что «государство Израиль находится в решающем положении» и попросил отложить регулярные слушания с его участием.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое масштабное наступление в Газе, поставив цель полностью занять город. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против решения правительства. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «готов к изоляции» и новым вызовам.