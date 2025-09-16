Пожилую россиянку переселили в отрезанную от коммуникаций квартиру

В Омске пенсионерку с внуками переселили в квартиру с долгами и без коммуникаций

В Омске 67-летнюю пенсионерку с внуками переселили в квартиру без коммуникаций. Вдобавок жилплощадь досталась с коммунальными долгами от прежних хозяев, пишет «Российская газета».

Жилищные споры с чиновниками горожанка ведет уже четвертый год. Прежде пенсионерка добивалась того, чтобы квартиру, в которой она проживала с дочерью и тремя несовершеннолетними внуками, признали аварийной. Жилплощадь досталась от работодателя матери омички больше 60 лет назад. Проведенный капремонт только усугубил состояние конструкций: после замены инженерных сетей на первом этаже стал разрушаться пол, а в одной из квартир в подполье рухнула ванна. Ветхой квартиру признали только после обращения в Следственный комитет.

Однако даже после присвоения квартире аварийного статуса жилищные условия семьи не сильно улучшились. Квартира, в которую их переселили, оказалась отрезана от коммуникаций: в ней заварили газовую трубу, отключили водоснабжение, . Вдобавок от прежнего квартировладельца достались долги за ЖКУ суммой более полумиллиона рублей. «В суде представители Департамента жилищной политики убеждали нас, что квартира очень хорошая. Показывали фотографии со свежим косметическим ремонтом. Под судебный протокол уверяли, что никаких долгов и обременений на жилье нет», — пожаловалась россиянка.

Помимо долгов, коммунальщики требуют оплатить работы по отключению и будущему подключению газа. Как выяснилось, вплоть до заезда новых жильцов долги начислялись за пустующую квартиру — хозяин скончался несколькими годами ранее. В администрации гасить задолженности отказываются. В итоге пенсионерке с дочерью и внуками пришлось вернуться в обветшалую квартиру, в которой по крайней мере есть газ, свет и вода. «Правда, здесь в любую минуту может обрушиться пол и треснуть плиты. Но больше нам некуда идти», — поделилась омичка. Семья купила 14 мешков песко-бетонной смеси и собственными силами укрепила там пол, после чего вновь обратилась в суд.

