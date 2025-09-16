Силовые структуры
Погоня в российском городе закончилась для силовиков неожиданным моментом

Во Владимирской области полиция задержала мужчину после перестрелки
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Во Владимирской области сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, который угрожал им ножом после попытки скрыться от преследования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 17 августа на автодороге М-7 «Волга». Полицейские обратили внимание на автомобиль «Нива», который подозрительно маневрировал. Увидев патруль, водитель резко развернулся и попытался скрыться, игнорируя требования об остановке и сигналы сирены. В ходе преследования сотрудники ГИБДД были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух и по колесам машины.

В результате нарушитель не справился с управлением, его автомобиль занесло в кювет в поселке Мелехово. При попытке задержания мужчина достал нож и стал угрожать им полицейским, после чего попытался скрыться в лесу. С помощью подошедшего подкрепления его удалось задержать.

При проверке выяснилось, что задержанный управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в Башкирии осудили двух мужчин за нападение на сотрудника полиции.

