Появились кадры со звуками сирен из-за объявленной в Сочи опасности воздушной атаки

В сети опубликовали кадры со звуками сирен из-за опасности атаки БПЛА в Сочи

В сети появились кадры из Сочи Краснодарского края, где объявили опасность атаки беспилотников. Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На кадрах, снятых на юге России, слышны звуки сирен, которые предупреждают об опасности атаки летательных аппаратов. Звуков взрывов или световых вспышек на ролике нет.

Утром во вторник, 16 сентября, опасность атаки БПЛА объявили в федеральной территории «Сириус». Глава администрации территории Дмитрий Плишкин тогда заявлял, что все силы и средства готовы к отражению атаки. Угрозу атаки также объявили и в Сочи.

По данным Минобороны, в ночь на 16 сентября силы ПВО сбили 1 беспилотник над Черным морем, омывающим Краснодарский край. Данных о перехваченных над Кубанью беспилотников в ведомстве не приводили.