Опасность атаки БПЛА объявили в «Сириусе»

В федеральной территории «Сириус» объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава администрации Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.
По его словам, все силы и средства готовы к отражению дронов.
«Прошу сохранить спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ездил в «Сириус» 9 сентября. Ранее в мае 2025 года он уже посещал федеральную территорию. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент провел заседание попечительского совета, на котором участники обсудили дальнейшие планы развития.