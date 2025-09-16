Россия
06:50, 16 сентября 2025

Опасность атаки БПЛА объявили в «Сириусе»

Плишкин объявил о введении режима опасности атаки БПЛА в «Сириусе»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В федеральной территории «Сириус» объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава администрации Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

По его словам, все силы и средства готовы к отражению дронов.

«Прошу сохранить спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин ездил в «Сириус» 9 сентября. Ранее в мае 2025 года он уже посещал федеральную территорию. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент провел заседание попечительского совета, на котором участники обсудили дальнейшие планы развития.

