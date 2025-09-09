Россия
Путин объяснил свой приезд на первую в России федеральную территорию

Президент Путин заявил, что захотел лично осмотреть научный центр в «Сириусе»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объяснил свой приезд на первую в стране федеральную территорию «Сириус». Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что десять лет назад, 1 сентября 2015 года, был открыт научно-образовательный центр. Однако к памятной дате глава государства приехать не смог из-за международных визитов.

«Но очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015 и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное», — сказал президент во время разговора с молодыми учеными.

Путин прибыл в «Сириус» 9 сентября. Ранее в мае 2025 года он уже посещал федеральную территорию. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент провел заседание попечительского совета, на котором участники обсудили дальнейшие планы развития.

