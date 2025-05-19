Путин посетит Сириус

Песков сообщил, что Путин 19 мая посетит федеральную территорию «Сириус»

Президент России Владимир Путин 19 мая посетит федеральную территорию «Сириус». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что глава государства в понедельник будет работать в Сочи и заниматься делами «Сириуса».

«"Сириус", собственно, это его задумка, его реализация. И, конечно же, президент, возглавляя попечительский совет, который он сегодня проведет, постоянно держит под своим контролем то, как "Сириус" развивается», — сказал спикер.

Он отметил, что на заседании попечительского совета участники обсудят планы дальнейшего развития. Песков назвал их обширными.

Помимо того, 19 мая состоится телефонный разговор Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Их беседа пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.