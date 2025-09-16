Россиянам подсказали способы восстановления мозга без лекарств

Невролог Соколова: Тихое утро и 20 минут движения в день помогают здоровью мозга

Некоторые простые и эффективные ежедневные практики помогают восстановлению мозга без лекарств, рассказала врач-невролог Ольга Соколова. Их она подсказала россиянам в беседе с Ufatime.ru.

Первым таким ритуалом медик назвала «тихое утро» — первые полчаса после пробуждения должны проходить без телефона и других экранов, что позволит мозгу мягко перейти от сна к бодрствованию и настроиться на спокойный и продуктивный день.

Также Соколова порекомендовала двигаться хотя бы 20 минут в день (например, гулять, плавать или заниматься растяжкой), делать микропаузы каждые 60–90 минут во время работы за компьютером, чтобы закрыть глаза, посмотреть в окно или подышать, а также устраивать один «экранный» выходной в неделю. Врач посоветовала проводить хотя бы полдня без ноутбука, телефона и телевизора, чтобы дать нервной системе возможность глубоко восстановиться.

Главным фактором восстановления невролог назвала полноценный сон продолжительностью семь-восемь часов, поскольку именно во сне мозг сортирует информацию, восстанавливает нейронные связи и удаляет токсины. «Восстановление мозга — не марафон и не "хак". Это забота каждый день. И она работает», — заключила Соколова.

