Россияне призвали уволить главу атакуемого ВСУ села со словами «не знаем, как он выглядит»

Жители села Муром Белгородской области, регулярно атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), призвали губернатора Вячеслава Гладкова уволить главу населенного пункта Максима Передистого. Снимок обращения с подписью россиян размещен в комментариях под одним из постов главы региона в соцсети «ВКонтакте».
Передистый занял пост главы Муромского сельского поселения в марте 2025 года. По словам местных жителей, чиновник не общается с ними. «Мы даже не знаем, как он выглядит, на вопросы не отвечает, а если отвечает, то в грубой форме», — рассказали они губернатору, попросив вернуть предыдущего главу села Александра Песчанского.
В обращении стоят подписи почти 90 человек. Гладков и администрация Белгородской области на него пока не отреагировали.
Ранее в Белгородской области по совету Гладкова уволился замминистра спорта региона Андрей Дятлов, который отказался ехать в приграничье. Как рассказал тогда чиновник, он не видел смысла оставаться на посту из-за отсутствия к нему доверия.