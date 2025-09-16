Россия
Россияне призвали уволить главу атакуемого ВСУ села со словами «не знаем, как он выглядит»

Константин Лысяков
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Михаил Метцель / РИА Новости

Жители села Муром Белгородской области, регулярно атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), призвали губернатора Вячеслава Гладкова уволить главу населенного пункта Максима Передистого. Снимок обращения с подписью россиян размещен в комментариях под одним из постов главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Передистый занял пост главы Муромского сельского поселения в марте 2025 года. По словам местных жителей, чиновник не общается с ними. «Мы даже не знаем, как он выглядит, на вопросы не отвечает, а если отвечает, то в грубой форме», — рассказали они губернатору, попросив вернуть предыдущего главу села Александра Песчанского.

В обращении стоят подписи почти 90 человек. Гладков и администрация Белгородской области на него пока не отреагировали.

Ранее в Белгородской области по совету Гладкова уволился замминистра спорта региона Андрей Дятлов, который отказался ехать в приграничье. Как рассказал тогда чиновник, он не видел смысла оставаться на посту из-за отсутствия к нему доверия.

