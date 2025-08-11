Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 11 августа 2025Россия

Испугавшийся ехать в приграничье замминистра решил уволиться после совета от губернатора

Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник Дятлов решил уволиться
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Отказавшийся ехать в приграничье замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов, которому губернатор региона Вячеслав Гладков посоветовал уволиться, решил последовать его совету и покинуть свой пост. О том, что чиновник планирует подать заявление на увольнение в ближайшие дни, замминистра сообщил «Подъему».

«А смысл оставаться, если к тебе доверия нет. Я пока еще государственный служащий, на данный момент я еще числюсь со всеми вытекающими. Заявление я практически написал. Это неожиданно. Раньше вызывали в администрацию и все решали. Это не выносилось на общее обсуждение. Если недовольны, тебе прямо в лицо говорят», — сказал чиновник.

Он добавил, что думал о будущем после увольнения, но пока не знает, чем конкретно будет заниматься.

Гладков посоветовал сменить работу Дятлову, который отказался ехать на объект в село Уразово Валуйского округа 11 августа. Реагируя на ситуацию, губернатор добавил, что люди по-разному справляются со стрессом и по-разному относятся к своим должностным обязанностям, «потому что жизнь у каждого одна». «Если человек не способен исходя из особенностей своего характера справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него», — заключил он.

box#3665315

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Германия прокомментировала соглашение Армении и Азербайджана

    Зеленский провел переговоры с премьером Индии

    «Калашников» оценил мощности по производству АК-12К и РПЛ-20

    В России заговорили о плане окончания СВО

    В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

    Сын Кадырова станцевал лезгинку на сцене филармонии. У 17-летнего Адама заметили пистолет на поясе

    Группа подростков избила и обстреляла россиянина

    Трамп рассказал о своем интеллектуальном превосходстве над бандой идиотов

    Индия заинтересовалась российскими истребителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости