Испугавшийся ехать в приграничье замминистра решил уволиться после совета от губернатора

Отказавшийся ехать в приграничье белгородский чиновник Дятлов решил уволиться

Отказавшийся ехать в приграничье замминистра спорта Белгородской области Андрей Дятлов, которому губернатор региона Вячеслав Гладков посоветовал уволиться, решил последовать его совету и покинуть свой пост. О том, что чиновник планирует подать заявление на увольнение в ближайшие дни, замминистра сообщил «Подъему».

«А смысл оставаться, если к тебе доверия нет. Я пока еще государственный служащий, на данный момент я еще числюсь со всеми вытекающими. Заявление я практически написал. Это неожиданно. Раньше вызывали в администрацию и все решали. Это не выносилось на общее обсуждение. Если недовольны, тебе прямо в лицо говорят», — сказал чиновник.

Он добавил, что думал о будущем после увольнения, но пока не знает, чем конкретно будет заниматься.

Гладков посоветовал сменить работу Дятлову, который отказался ехать на объект в село Уразово Валуйского округа 11 августа. Реагируя на ситуацию, губернатор добавил, что люди по-разному справляются со стрессом и по-разному относятся к своим должностным обязанностям, «потому что жизнь у каждого одна». «Если человек не способен исходя из особенностей своего характера справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него», — заключил он.

