Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

Гладков посоветовал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье замминистра

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал сменить работу замминистра спорта региона Андрею Дятлову, который отказался ехать на объект в приграничье. Ситуация обсуждалась на заседании областного правительства, запись с которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

О том, что Дятлов испугался ехать в приграничное Уразово Валуйского округа, Гладков сообщал 31 июля в Telegram. «Страшно — значит, страшно. Заставлять никто не собирается», — отреагировал тогда губернатор.

В ходе заседания правительства о ситуации напомнил белгородский министр спорта Валерий Сирюшов. Он подчеркнул, что подобное поведение снижает уровень доверия к региональной власти, и попросил Гладкова принять меры.

В свою очередь, губернатор подчеркнул, что люди по-разному справляются со стрессом и по-разному относятся к своим должностным обязанностям, «потому что жизнь у каждого одна». Он напомнил о действующем трудовом законодательстве, защищающем права каждого работника. «С другой стороны, я с вами согласен, что, если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него», — сказал Гладков.

Он подчеркнул, что у руководства регионом нет задачи кого-то обидеть, но подобные должности стоит отдавать тем, кто способен выполнять поручения несмотря на текущую обстановку. Губернатор отметил, что белгородские чиновники неоднократно получали ранения в ходе обстрелов. «Если мы не будем выезжать в приграничье, ну, извините меня, а как жить-то люди будут? (...) Закроемся в кабинетах, уйдем за 100-километровую зону, и что будет дальше? Как мы будем строить, восстанавливать, развивать?» — заявил Гладков.

Ранее вице-губернатора Белгородской области Сергея Дядькина отправили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород» для координации усиления его работы. По словам Гладкова, его заместитель имеет большой боевой опыт, а также курирует сферы безопасности и взаимодействия с силовыми структурами в регионе.