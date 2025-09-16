Силовые структуры
14:29, 16 сентября 2025
Силовые структуры

Россиянин похитил у агентства недвижимости более пяти миллиардов рублей

В Москве осудят мужчину за мошенничество в агентстве недвижимости
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудят мужчину за мошенничество в агентстве недвижимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году Сергей Трубин в составе организованной группы предоставил в нотариальные органы и Федеральною налоговую службу (ФНС) фальшивые документы о внесении изменений в устав компании «Инвест Недвижимость» и состава органов управления. Таким образом, он приобрел права на активы организации общей стоимостью более пяти миллиардов рублей, что причинило данной компании ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования на имущество Трубина и других участников организованной группы суд для обеспечения исполнения приговора и взыскания штрафа наложил арест на общую сумму более 27 миллионов рублей. Трубину по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу были проведены обыски, изъяты документы, получены результаты судебных экспертиз, допрошены свидетели и проведены очные ставки. Обвиняемый признал вину, и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В отношении остальных соучастников расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что российский военный чиновник получил срок за хищение при строительстве Нахимовского училища.

