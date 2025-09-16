Россиянка 10 дней бродила по лесам в поисках ягод и не выжила

E1.ru: На Урале женщина 10 дней бродила по лесам в поисках ягод и не выжила

В Свердловской области 64-летняя женщина 10 дней бродила по уральским лесам в поисках ягод и не выжила. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, россиянка отправилась в лес в районе деревни Крутихи Режевского района и исчезла. Родные отмечали, что женщина хорошо знала местность.

К ее поискам были привлечены десятки волонтеров и сотрудники полиции. Что конкретно могло случиться с жительницей Свердловской области, пока не ясно.

