Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 16 сентября 2025Россия

Россиянка 10 дней бродила по лесам в поисках ягод и не выжила

E1.ru: На Урале женщина 10 дней бродила по лесам в поисках ягод и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Свердловской области 64-летняя женщина 10 дней бродила по уральским лесам в поисках ягод и не выжила. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, россиянка отправилась в лес в районе деревни Крутихи Режевского района и исчезла. Родные отмечали, что женщина хорошо знала местность.

К ее поискам были привлечены десятки волонтеров и сотрудники полиции. Что конкретно могло случиться с жительницей Свердловской области, пока не ясно.

До этого сообщалось, что в лесу Нижегородской области нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку.

Еще раньше в Большесельском округе Ярославской области мать с пятью детьми исчезли в лесу.

Глава муниципального округа Алексей Шутов подчеркнул, что в их поисках задействовали спасателей и оперативников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости